Кабмин планирует реструктуризировать долги за коммунальные услуги

Кабинет министров сегодня рассмотрит законопроект, позволяющий реструктуризировать задолженность за жилищно-коммунальные услуги, которая возникла на 1 января 2013 года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил премьер-министр Николай Азаров, открывая заседание правительства.

«Сегодня будет рассмотрен законопроект, позволяющий реструктуризировать задолженность по оплате за содержание домов и придомовых территорий и за жилищно-коммунальные услуги (водоснабжение и водоотвод, газо- и электроснабжение, централизованное отопление, вывоз бытовых отходов), возникшую на 1 января 2013 года», - отметил он.

По словам Азарова, это не означает списания, «это возможность для людей, которые в силу различных обстоятельств не смогли своевременно рассчитаться и не могут избавиться от долгов, заключить договора о поэтапном погашении этих сумм и спокойно их платить».

Как сообщал УНИАН, Кабмин своим постановлением №951 от 30 декабря 2013 года рекомендовал Нацкомуслуг, с 1 января 2014 года пересмотреть тарифы на тепловую энергию и горячее водоснабжение с учетом новых цен на газ, а центральным и местным органам власти - обеспечить снижение стоимости газа и теплоснабжения для населения.

При этом глава Нацкомуслуг Валерий Саратов ранее утверждал, что оснований для пересмотра тарифов на услуги по теплоснабжению для населения нет, так как при расчете тарифов на тепловую энергию, которая предназначена для нужд населения, используется стоимость природного газа украинской добычи.