Стоимость строительно-монтажных работ в Украине выросла на 6%

Цены на строительно-монтажные работы (СМР) в Украине в январе-ноябре 2013 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросли на 5,8%, сообщает Государственная служба статистики Украины.

Согласно сообщению, повышение цен на СМР наблюдалось во всех сферах строительства.

В частности, по данным Госстата, больше всего выросли цены на строительно-монтажные работы в сфере строительства жилых домов и комплексных промышленных сооружений – на 6,7% и 6,5% соответственно. А менее всего увеличилась стоимость строительно-монтажных работ в сфере других инженерных сооружений и нежилых строений – на 4,6% и 5,1% соответственно.

При этом стоимость СМР в ноябре 2013 года по сравнению с ноябрем этого года выросла на 1,6% (в октябре снижение по отношению к сентябрю составило 1,5%).

В Госстате отметили, что наибольший рост на СМР в ноябре зафиксирован в сфере трубопроводов, коммуникаций и линий электропередач – 2,1%. Наименьший рост цен на СМР в ноябре по отношению к октябрю наблюдался в строительстве транспортных сооружений – всего 1,4%.

Как сообщал УНИАН, цены на строительно-монтажные работы в Украине, по данным Госстата, в І полугодии 2013 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросли на 6,5%.

Стоимость СМР в Украине в 2012 году возросла на 12,6% по сравнению с 2011 годом. А в 2011 году стоимость строительно-монтажных работ в стране выросла на 19,4% по сравнению с 2010 годом.