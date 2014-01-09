Украинцы смогут реструктуризировать задолженность за услуги ЖКХ

Кабинет министров Украины одобрил проект закона, позволяющий реструктуризировать задолженность за жилищно-коммунальные услуги, которая возникла на 1 января 2013 года.

Об этом сообщила пресс-служба вице-премьер-министра Александра Вилкула.

«Правительство создает возможности для уменьшения долгов населения за коммунальные услуги. В частности, за 2013 год долг населения за коммунальные услуги уменьшился на 5% (с 12,7 млрд грн до 12,1 млрд грн)», - цитирует Вилкула пресс-служба.

По его словам, реструктуризация задолженности населения за услуги ЖКГ позволит людям постепенно, в течение до 60 месяцев погашать долги коммунальщикам при условии полной уплаты текущих платежей.

Согласно законопроекту, для реструктуризации задолженности граждане должны заключить с предприятиями, предоставляющими жилищно-коммунальные услуги, договоры о ежемесячном равномерном погашении задолженности.

Как сообщал УНИАН, по данным Государственной службы статистики Украины, задолженность населения Украины по оплате жилищно-коммунальных услуг в ноябре 2013 года по сравнению с октябрем выросла на 4,2% и по состоянию на 1 декабря 2013 года составила 12,062 млрд грн.

Также сообщалось, что за 11 месяцев 2013 года с населением было заключено 66,2 тыс. договоров о погашении реструктуризированной задолженности на общую сумму 214,4 млн грн.