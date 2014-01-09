Кабмин внес изменения в устав Госфонда молодежного строительства

Кабинет министров Украины внес изменения в устав Государственного фонда содействия молодежному жилищному строительству, согласно которым фонд получил возможность участвовать в реализации не только государственных программ обеспечения молодежи жильем, но и в других программах в пределах своих полномочий.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства (Минрегион) со ссылкой на главу ведомства Геннадия Темника.

По словам министра, изменениями также исключены несвойственные Госфонду функции относительно организации работы по экспертизе ценообразования, проведению лотерей, рекламно-издательской деятельности и т. д.

Как сообщал УНИАН, проектом госбюджета на 2014 год предлагается за счет специального фонда государственного бюджета увеличить уставный капитал Госфонда содействия молодежному жилищному строительству на 46 млн грн, или на 27,8%, - до 211,335 млн грн.

Согласно пояснительной записке к документу, за счет этих средств будут предоставлены кредиты молодым семьям и одиноким молодым гражданам на строительство (реконструкцию) и приобретение жилья.

Справка УНИАН. Государственный фонд содействия молодежному жилищному строительству работает по программе льготного кредитования строительства жилья молодым семьям, а также частичной компенсации кредитной ставки коммерческих банков. Программы фонда реализуются за средства государственного бюджета.

В 2010 году Кабмин передал Госфонд в сферу управления Министерства регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства.

Уставный капитал фонда по состоянию на 19 декабря 2013 года составляет 165,355 млн грн.

По программам Государственного фонда содействия молодежному жилищному строительству в 2013 году квартиры получили 3,3 тыс. украинских семей, что на 17,8% больше, чем в 2012 году.