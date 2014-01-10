Тарифы на воду будут устанавливаться по новой процедуре

Нацкомиссия, осуществляющая госрегулирование в сфере коммунальных услуг (Нацкомуслуг), утвердила новую процедуру установления тарифов на централизованное водоснабжение и водоотвод, определив единый механизм и усовершенствовав формы подачи лицензиатами расчетных материалов.

Как сообщила пресс-служба Нацкомуслуг, соответствующие изменения согласно постановлению № 253 от 29 ноября 2013 года, вступают в силу с 10 января 2014 года.

Согласно сообщению, новая процедура будет способствовать установлению последовательного и четкого механизма подачи и рассмотрения расчетных материалов и тарифов на централизованное водоснабжение и водоотвод. А также будет способствовать защите прав и интересов потребителей, координации работы и повышению ответственности лицензиата при осуществлении расчетов тарифов.

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Сообщается, что новая процедура распространяется на всех лицензиатов комиссии, получивших в установленном порядке лицензии на осуществление хозяйственной деятельности по централизованному водоснабжению и водоотводу.

Пресс-служба отметила, что ранее при установлении тарифов на централизованное водоснабжение и водоотвод комиссия применяла постановление № 245 Национальной комиссии регулирования электроэнергетики от 17 февраля 2011. Однако данный нормативно-правовой акт не содержит исчерпывающий перечень документов, которые подаются лицензиатами для установления тарифов и не обеспечивает четкого механизма их подачи и рассмотрения.

Справка УНИАН. Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере коммунальных услуг, - государственный коллегиальный орган, созданный 23 ноября 2011 года. Задача комиссии - регулирование и лицензирование деятельности в сфере генерации, транспортировки и поставки тепла, водоснабжения и водоотвода.

По состоянию на 13 мая 2013 года под контролем комиссии находилось 134 предприятия водоснабжения и водоотвода (около 89% рынка воды), а также 272 предприятия теплоэнергетики (около 97% рынка тепла).