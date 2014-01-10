Рынок недвижимости Кипра за год рухнул на 40%

Рынок недвижимости на Кипре в минувшем году упал до самых низких показателей за период с 2000 года. Опубликованные данные Отдела регистрации земельных сделок республики свидетельствуют о том, что в 2013 году продажи недвижимости в стране сократились на 40%, передает ИТАР-ТАСС. Всего было зарегистрировано 3 767 сделок против 6 269 в 2012 году.

На 31,1% упало число сделок по приобретению недвижимости иностранцами - с 1 476 в 2012 году до 1 017 в прошлом.

Сокращение рынка наблюдается во всех районах Кипра. Более других пострадал округ Фамагуста, где расположены такие знаменитые курортные районы, как Айя-Напа, Протарас и Паралимни, где падение составило 59%. В кипрской столице - Никосии сокращение продаж достигло 52%, в Ларнаке - 43%, в Лимасоле 36% и в Пафосе - 24%. Пафос пострадал менее остальных крупных городов Кипра благодаря тому, что к этому району в прошлом году проявили значительный интерес покупатели из Китая.

По мнению экспертов, наступивший год не сулит улучшения ситуации на этом рынке, поскольку страна вступила в самый тяжелый период реализации антикризисной программы, согласованной с кредиторами из ЕС и МВФ. Вице-президент Ассоциации агентов по продаже недвижимости Соломон Куруклидис считает, что 2014 год будет трудным, учитывая, что финансовые параметры остаются неизменными при острой нехватке ликвидности и кредитования со стороны банков. "Определенный спрос на недвижимость есть, однако сделки зачастую не завершаются из-за более жестких критериев, введенных банками при предоставлении кредитов", - отметил он. По его словам, также на ситуации на рынке сказывается повышение процентной ставки. В связи с этим Куруклидис выразил уверенность, что цены на недвижимость будут продолжать падать в текущем году.