Квартиры на первичном рынке Киева в 2013 году подешевели на 0,9%

Средняя цена продажи 1-3-комнатных квартир на первичном рынке недвижимости Киева в период с 14 января 2013 г. по 13 января 2014 г. снизилась на 0,87% – до 1 708 долл./кв. м.

Об этом УНИАН сообщила консалтинговая компания SV Development.

При этом самым дешевым в столице в прошлом году оставался Дарницкий район со средним показателем 1 363 долл./кв. м, а самым дорогим – Печерский район, где средняя цена продажи квартир составила 2 514 долл./кв. м.

Цена продажи столичных квартир на «первичке» в прошедшем году незначительно выросла только в Святошинском районе – на 0,2%, до 1 530 долл./кв. м. В остальных районах Киева стоимость квартир снизилась. Больше всего подешевели квартиры в Дарницком и Печерском районах – на 1,52% и 1,45% – до 1 363 долл./кв. м и 2 514 долл./кв. м соответственно.

Как сообщал УНИАН, по данным SV Development, средняя цена продажи 1-3-комнатных квартир на первичном рынке недвижимости Киева в 2012 году выросла на 6,62% - до 1 723 долл./кв. м.

Справка УНИАН. SV Development – консалтинговая компания, специализирующаяся на оценке и продаже земли, жилой недвижимости и коттеджных городков. Работает на рынке недвижимости Украины с 2005 года.

В структуру SV Development входит агентство недвижимости SV REALTY.