Квартиры на вторичном рынке Киева за год подешевели на 0,8%

Средняя цена продажи 1-3-комнатных квартир на вторичном рынке недвижимости Киева в период с 14 января 2013 г. по 13 января 2014 г. снизилась на 0,78% - до 1 901 долл./кв. м.

Об этом УНИАН сообщила консалтинговая компания SV Development.

При этом самым дешевым оставался Деснянский район со средним показателем 1 515 долл./кв. м, а самым дорогим - Печерский район, где средняя цена продажи составила 2 930 долл./кв. м.

Цена продажи квартир на «вторичке» в прошедшем году незначительно выросла только в Святошинском районе столицы – на 0,19%, до 1616 долл./кв. м. В остальных районах Киева стоимость квартир за год снизилась. Больше всего подешевели квартиры в Дарницком и Подольском районах – на 1,65% и 1,47%, до 1 549 долл./кв. м и 1 814 долл./кв. м соответственно.

Как сообщал УНИАН, по данным SV Development, средняя цена продажи 1-3-комнатных квартир на вторичном рынке недвижимости Киева в І полугодии 2013 года выросла на 2,7% - до 1 963 долл./кв. м.

Средняя стоимость продажи квартир на «вторичке» в 2012 году выросла на 4,24% - до 1 916 долл./кв. м.

Справка УНИАН. SV Development - консалтинговая компания, специализирующаяся на оценке и продаже земли, жилой недвижимости и коттеджных городков. Работает на рынке недвижимости Украины с 2005 года.

В структуру SV Development входит агентство недвижимости SV Realty.