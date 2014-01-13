Стоимость квартир в 5 крупнейших городах Украины за год снизилась на 0,1-0,5%

Средняя стоимость продажи 1-3-комнатных квартир на вторичном рынке недвижимости Днепропетровска, Донецка, Харькова, Одессы и Львова в период с 14 января 2013 г. по 13 января 2014 г. снизилась на 0,08-0,54% и составила в среднем 1 098 - 1 515 долл./кв. м, сообщила УНИАН консалтинговая компания SV Development.

Больше всего в 2013 году подешевели квартиры во Львове и Одесе – на 0,54% и 0,53%, до 1 462 долл./кв. м и 1 515 долл./кв. м соответственно. При этом во Львове самым дешевым оставался Сыхивский район со средним показателем 1 182 долл./кв. м, самым дорогим - Галицкий район, где средняя цена продажи составила 1 778 долл./кв. м. В Одессе наименьшие цены на квартиры оставались в районе Черемушки – 1 245 долл./кв. м, наибольшие – в Приморском районе – 1 731 долл./кв. м.

Цены на жилые апартаменты в Харькове и Донецке в прошедшем году снизились на 0,27% и 0,25% - до 1 098 долл./кв. м и 1 188 долл./кв. м соответственно. При этом в Харькове самым дешевым был Червонозаводской район со средней стоимостью квартир 918 долл./кв. м, самым дорогим - Киевский район, где средняя цена продажи составила 1375 долл./кв. м. В Донецке самые дешевые квартиры продавались в Петровском районе – 827 долл./кв. м, самые дорогие – в Ворошиловском районе – 1 438 долл./кв. м.

Меньше всего в 2013 году подешевело жилье в Днепропетровске – на 0,08%, до 1207 долл./кв. м. При этом самым дешевым в городе оставался Ленинский район со средним показателем 953 долл./кв. м, а самым дорогим - Бабушкинский район, где средняя цена продажи составила 1 439 долл./кв. м.

Как сообщал УНИАН, по данным консалтинговой компании SV Development, средняя стоимость продажи 1-3-комнатных квартир на вторичном рынке недвижимости Донецка, Харькова, Львова, Днепропетровска и Одессы в І полугодии 2013 года выросла на 2,11-3,16% и составила в среднем 1 122 – 1 550 долл./кв. м.

Стоимость продажи квартир на «вторичке» Одессы, Донецка, Львова, Днепропетровская и Харькова в 2012 году выросла на 1,9-4,36% и составила в среднем 1 101 – 1 523 долл./кв. м.

Средняя цена продажи квартир на вторичном рынке Киева в 2013 году снизилась на 0,78%, до 1 901 долл./кв. м.

Справка УНИАН. SV Development - консалтинговая компания, специализирующаяся на оценке и продаже земли, жилой недвижимости и коттеджных городков. Работает на рынке недвижимости Украины с 2005 года.

В структуру SV Development входит агентство недвижимости SV Realty.