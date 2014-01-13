Объем инвестиций в недвижимость Киева в декабре вырос почти на треть

Объем капиталовложений в недвижимость Киева в декабре 2013 года по сравнению с ноябрем 2013 года вырос на 30,7% – до 462,66 млн грн.

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба агентства недвижимости «Благовест» со ссылкой на генерального директора компании Ирину Луханину.

Согласно сообщению, сегмент недвижимости стоимостью до 100 тыс. долл. в декабре занял 53,8% от общего количества сделок. В ценовом сегменте 100-200 тыс. долл. в прошедшем месяце состоялось 31,8% сделок. В ценовой категории 200-300 тыс. долл. в ноябре было осуществлено 8,4% сделок.

По данным «Благовеста», самая дешевая квартира в столице в декабре была продана за 35 тыс. долл. (однокомнатная квартира площадью 23 кв. м в Днепровском районе Киева).

В компании считают, что в январе-феврале 2014 г. возможна некоторая активизация рынка, однако ценовых изменений, по мнению эксперта, не произойдет.

«Упаднических настроений на рынке не наблюдается. Часть покупателей, желая отследить возможные ценовые изменения, перенесли сделки на начало нового года. Соответственно, январь-февраль 2014 г. обещают быть достаточно активными. При этом мы не прогнозируем ценовых изменений на рынке недвижимости, поскольку текущая ситуация не является поводом для снижения стоимости жилья и нежилой недвижимости», - цитирует Луханину пресс-служба.

Как сообщал УНИАН, по данным агентства недвижимости «Благовест», объем капиталовложений в недвижимость Киева в ноябре 2013 года по сравнению с октябрем 2013 года снизился на четверть - до 353,9 млн грн.

Справка УНИАН. Агентство недвижимости «Благовест» (входит в «Первую риелторскую группу») основано в 1993 году.

На сегодняшний день в Киеве работает 10 филиалов агентства.