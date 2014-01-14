Инвестиции в европейскую недвижимость выросли на 31%

Объем инвестиций в коммерческую недвижимость Центральной и Восточной Европы в 2013 г. достиг рекордного значения за 5 лет, пишут Вести.ru.

Согласно данным консалтинговой компании CBRE Group показатель вырос более чем на 10 млрд евро, или 31%, по сравнению с 2012 г. В результате прошедший год стал вторым рекордным по объемам инвестиций в коммерческую недвижимость с 2008 г.

"2013 стал одним из самых активных годов со времен финансового кризиса с точки зрения инвестиций в коммерческую недвижимость в Центральной и Восточной Европе. Польша по-прежнему остается самым перспективным рынком для инвестирования в регионе, и объекты коммерческой недвижимости в этой стране являются приоритетными для большинства инвесторов. Как и в предыдущие годы, мы наблюдаем, как значительная часть инвестиций приходится на крупные сделки, такие как сделка Allianz/ECE - Silesia City Centre, сделка компании Invesc - Galeria Kazimierz и портфельная сделка компании Tristan - Charter Hall. Мы ожидаем, что эта тенденция продолжится и в 2014 году", - отметил руководитель отдела рынков капитала CBRE в регионе Центральная и Восточная Европа Майк Атвелл.

В докладе CBRE также отмечается, что основными драйверами роста инвестиций в регионе остаются Россия и Польша. Эти страны в общей сложности определяют более 80% от общего объема инвестиций.

Россия продемонстрировала 40%-й рост по сравнению с предыдущим годом. Объем инвестиций в коммерческую недвижимость России в 2013 г. составил 5,2 млрд евро.

"Россия в 2013 году показала впечатляющий 40%-й рост инвестиций в коммерческую недвижимость. Столь высокая активность стала в некотором роде сюрпризом на фоне негативной динамики некоторых макроэкономических индикаторов в России. Сильным поддерживающим фактором, как и ожидалось, стала постепенная стабилизация ситуации в экономике еврозоны и более чем 20%-й рост инвестиций в коммерческую недвижимость в Западной Европе, в том числе кратный рост объемов в проблемных южноевропейских странах. В 2014 году инвесторы могут несколько снизить свою активность, если макроэкономическая ситуация в стране не покажет признаки улучшения", - заявил директор отдела исследований рынка CBRE в России Валентин Гаврилов.

В Польше объемы инвестиций также превзошли ожидания и показали 10%-й рост (2,97 млрд евро). Чехия также продемонстрировала высокую инвестиционную активность. Рост объемов инвестиций в Чехии составил 68% по сравнению с 2012 г. (1,02 млрд евро), что объясняется устойчивым экономическим прогнозом на 2014 г., а также закрытием некоторых крупных сделок в течение года.

В регионе Центральной и Восточной Европы наметилась тенденция роста инвестиционной активности в сегменте коммерческой недвижимости в тех странах, которые оставались пассивными в последние годы. В особенности в Румынии и в Венгрии объемы инвестиций значительно выросли в течение 2013 г. до 229 млн евро и 225 млн евро соответственно.

Читайте также: Объем инвестиций в недвижимость Киева в декабре вырос почти на треть