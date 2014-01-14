Темник рассказал, сколько семей получили доступное жилье в 2013 году

В Украине в 2013 году 6 тыс. 742 семьи получили жилье по программам доступного жилья, из них 4 тыс. 980 семей получили жилье по программам, которые финансируются через Фонд молодежного строительства. Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам заявил министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Геннадий Темник.

«В целом по всем программам государственной поддержки возможность получить жилье была предоставлена 6 700 семьям. По программам, которые финансируются через Фонд молодежного строительства (Программа «Доступное жилье») квартиры получили 4 980 семей», - сказал Темник. Кроме того, по словам министра, количество семей, получивших жилье благодаря работе Государственного фонда содействия молодежному жилищному строительству, выросло на 22% по сравнению с показателем 2012 года.

Также Темник сообщил, что Минрегион рассматривает возможность привлечения средств коммерческих банков для реализации государственных программ по обеспечению граждан доступным жильем.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины планирует в 2014 году направить на реализацию пяти государственных программ по обеспечению жильем граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, 538,8 млн грн. Соответствующие нормы содержатся в проекте закона «О Государственном бюджете Украины на 2014 год», зарегистрированном в Верховной Раде.

В то же время, в августе 2013 года Всеукраинская ассоциация «Укрмолодьжитло» обратилась к Кабинету министров Украины с просьбой предусмотреть в госбюджете на 2014 год 1,13 млрд грн для финансирования госпрограммы предоставления льготных кредитов молодежи для строительства и приобретения жилья.

По данным ассоциации, только в Киеве в очереди на льготный кредит числится более 6 тыс. семей.

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