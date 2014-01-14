Минрегион подготовил 43 земельных участка для строительства доступного жилья

Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины (Минрегион) подготовило 43 земельных участка для строительства домов по госпрограммам обеспечения граждан доступным жильем, в том числе, для программы аренды жилья с правом выкупа, реализация которой будет осуществлена совместно с правительством Китая.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во вторник сообщил журналистам глава Минрегиона Геннадий Темник.

«Министерство уже отработало 43 земельных участка, на которые уже полностью есть проектно-сметная документация на земельные участки, отработан вопрос подведения сетей. И также мы планируем в 2014 году еще 10 участков подготовить для реализации программ и доступного жилья, и этой новой программы строительства под аренду жилья», - сказал Темник, отметив, что для реализации последней программы Украина планирует привлечь у Китая около 18 млрд долл.

«Есть договоренности с китайской стороной относительно выделения около 18 млрд долл. на реализацию этой программы», - сказал глава Минрегиона.

При этом Темник не уточнил условия привлечения финансирования от китайской стороны и сроки реализации программы, отметив, что она будет реализовываться через Министерство финансов и Государственное ипотечное учреждение (ГИУ).

Как сообщалось, договоренности о реализации в Украине программы аренды жилья с правом выкупа за счет китайского финансирования были достигнуты в ходе визита в Китай Президента Украины Виктора Януковича, состоявшегося в декабре 2013 г.

Однако подробности реализации программы и условия привлечения китайских средств власти пока не озвучивали. Впрочем, традиционно финансовые договоренности с правительством Китая предполагают выполнение ряда условий, в частности о привлечении рабочей силы и технологий из КНР.

Ранее, весной 2011 года, между Украиной и Экспортно-импортным банком Китая было подписано соглашение о строительстве скоростной железнодорожной ветки между Киевом и международным аэропортом «Борисполь» («Воздушный экспресс») и сооружению объектов инфраструктуры Киевской области (в рамках подготовки к строительству Большой кольцевой дороги вокруг Киева) на сумму 2 млрд долл. Однако реализация проекта так и не началась, в том числе, из-за обсуждений условий финансирования.

Справка УНИАН. Программа активизации развития экономики на 2013-2014 годы предусматривает привлечение под государственные гарантии 5,4 млрд грн на реализацию следующих программ: строительство доступного жилья (30/70), молодежное кредитование, «Собственный дом», удешевление стоимости льготных ипотечных кредитов, обеспечение жильем инвалидов войны и льготных категорий населения, аренда с правом выкупа.

Новая программа аренды жилья с правом выкупа должна позволить гражданам получить жилье в аренду с дальнейшим правом выкупа под 3% годовых. По данным Государственного ипотечного учреждения, проект программы был согласован со всеми профильными министерствами еще в августе 2013 года.

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