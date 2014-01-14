Ввод в эксплуатацию жилья по итогам года вырос на 8%

Показатель ввода в эксплуатацию жилья в Украине по итогам 2013 года вырос на 8% по сравнению с 2012 годом.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Геннадий Темник.

«В общем, темпы строительства жилья позитивные. Мы имеем увеличение объемов строительства и введения жилья в эксплуатацию в размере 8%», - сказал Темник.

При этом глава Минрегиона не озвучил абсолютные показатели.

Вместе с тем, по данным Государственной службы статистики Украины, в 2012 году в стране было введено в эксплуатацию 10,75 млн кв. м жилья, что на 14,2% превысило показатели 2011 года.

Как сообщал УНИАН, в августе Госстат сообщил, что объем ввода в эксплуатацию жилья в Украине в I полугодии 2013 года снизился на 13,3% - до 3,68 млн кв. м.

Однако позже Государственная архитектурно-строительная инспекция (Госархстройинспекция) сообщила, что реальный показатель ввода в эксплуатацию жилья в стране в январе-июне 2013 года составил 4,5 млн кв. м, что на 6,5% превышает показатель за аналогичный период 2012 года.

Сообщалось, что причиной таких расхождений между данными Госстата и Госархстройинспекции стало количество респондентов, которые предоставили информацию Госстату, и теми, кто реально ввел жилье в эксплуатацию согласно данным Единого реестра документов разрешительного характера в строительстве, который ведет инспекция.

В конце 2013 года Минрегион, ссылаясь на оперативные данные Госархстройинспекции, сообщил, что с начала 2013 года и по состоянию на 18 декабря в Украине введено в эксплуатацию более 10,3 млн кв. м жилья, а всего по итогам года ожидается ввод 11 млн кв. м.