Количество сделок купли-продажи квартир в Киеве за год снизилось на 8,2%

Количество сделок купли-продажи квартир в Киеве в 2013 году по сравнению с 2012 годом снизилось на 8,2% - до 30 621 сделок, сообщила УНИАН консалтинговая компания SV Development.

Согласно сообщению, в прошедшем году на вторичном рынке столицы было совершено на 16,1% меньше сделок купли-продажи квартир, чем в 2012 году – 16 154. При этом, количество сделок на «первичке» в 2013 году по сравнению с 2012 годом незначительно выросло – на 2,7%, до 14 467.

Максимальное количество сделок в 2013 году, по данным SV Development, приходилось на квартиры до 100 тыс. долл. – 61% от общего количества сделок. Еще 25% квартир было продано в ценовой категории 100-200 тыс. долл. На категорию свыше 200 тыс. долл. пришлось 14% сделок.

Наибольшим спросом пользовались двухкомнатные квартиры - 48% сделок от общего количества проданных квартир. На однокомнатные квартиры пришлось 41% сделок, на трехкомнатные - 11%.

Как сообщал УНИАН, по данным SV Development, количество сделок купли-продажи квартир в Киеве в І полугодии 2013 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросло на 17,7% - до 14,1 тыс.

Количество сделок купли-продажи квартир в столице в 2012 году составило 33,35 тыс.

Справка УНИАН. SV Development - консалтинговая компания, специализирующаяся на оценке и продаже земли, жилой недвижимости и коттеджных городков. Работает на рынке недвижимости Украины с 2005 года.

В структуру SV Development входит агентство недвижимости SV REALTY.