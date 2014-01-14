Средняя стоимость аренды квартир в Киеве в 2013 году составила 692 долл. за месяц

Средняя стоимость аренды 1-3-комнатных квартир в Киеве в период с 15 января 2013 г. по 14 января 2014 г. несущественно снизилась - на 0,14%, до 692 долл./в месяц, сообщила УНИАН консалтинговая компания SV Development.

«При этом самым дешевым оставался Дарницкий район, где средняя цена аренды 1-комнатной квартиры составляет 435 долл./месяц, самым дорогим – Печерский район – 694 долл./месяц», – говорится в сообщении.

Аренда однокомнатных квартир в прошедшем году больше всего подешевела в Печерском районе Киева – на 0,72%, до 694 долл./месяц. А рост стоимости аренды однокомнатных квартир по итогам 2013 года произошел только в Голосеевском районе – на 0,46%, до 439 долл./месяц.

Цены на аренду «двушек» больше всего снизились в Соломенском районе – на 0,65%, до 614 долл./месяц, а наибольший рост стоимости аренды двухкомнатных квартир наблюдался в Голосеевском районе – на 0,36%, до 550 долл./месяц.

Наибольшее снижение стоимости аренды трехкомнатных квартир в 2013 году было зафиксировано в Дарницком районе Киева – на 0,61%, до 656 долл./месяц. Больше всего подорожала аренда «трёшек» в Днепровском районе столицы – на 0,14%, до 712 долл./месяц.

Как сообщал УНИАН, по данным SV Development, средняя стоимость аренды 1-3-комнатных квартир в Киеве в І полугодии 2013 года выросла на 2,75% - до 710 долл. в месяц.

Средняя стоимость аренды квартир в Киеве в 2012 году выросла на 20,94% – до 693 долл./ месяц.

Справка УНИАН. SV Development - консалтинговая компания, специализирующаяся на оценке и продаже земли, жилой недвижимости и коттеджных городков. Работает на рынке недвижимости Украины с 2005 года.

В структуру SV Development входит агентство недвижимости SV Realty.