Средняя стоимость земли под Киевом за год снизилась до 3 121 долл./сотка

Средняя стоимость земельных участков под коттеджное строительство в пригороде Киева за период с 16 января 2013 г. по 15 января 2014 г. снизилась на 0,35% - до 3 121 долл./сотка, сообщила УНИАН консалтинговая компания SV Development.

«При этом в области самым дешевым оставался Переяслав-Хмельницкий район со средним показателем 1 050 долл./сотка, самым дорогим - Киево-Святошинский район, где средняя цена продажи составила 4 693 долл./сотка», - говорится в сообщении SV Development.

По данным компании, наиболее существенное снижение стоимости земли под Киевом в 2013 году наблюдалось в Макаровском районе - на 2,37%, до 1 651 долл./сотка, а больше всего подорожали земельные участки в Барышевском районе - на 1,75%, до 1 106 долл./сотка.

Как сообщал УНИАН, по данным SV Development , средняя стоимость земучастков под коттеджное строительство в пригороде Киева в І полугодии 2013 года выросла на 0,93% - до 3 161 долл./сотка.

Средняя стоимость земли под Киевом под коттеджное строительство в 2012 году снизилась на 4,54% - до 3 132 долл./сотка.

Справка УНИАН. SV Development - консалтинговая компания, специализирующаяся на оценке и продаже земли, жилой недвижимости и коттеджных городков. Работает на рынке недвижимости Украины с 2005 года.

В структуру SV Development входит агентство недвижимости SV REALTY.