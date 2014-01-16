Верховная Рада увеличила финансирование программы «Доступное жилье» в 2 раза

Верховная Рада Украины увеличила бюджетное финансирование по программе «Предоставление государственной поддержки для строительства (приобретения) доступного жилья», которая предусматривает компенсацию государством 30% от стоимости жилья, в 2 раза – до 100 млн грн.

Об этом говорится в выводах парламентского комитета по вопросам бюджета, которые в полном объеме были учтены депутатами при принятии госбюджета.

Кроме того, на 40 млн грн – до 340 млн грн, увеличена финансирование из госбюджета программы «Удешевления стоимости ипотечных кредитов для обеспечения доступным жильем граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий».

Еще на 4,5 млн грн, - до 11,35 млн грн, увеличено финансирование Госфонда содействия молодежному жилищному строительству .

Правок к финансированию других программ направленных на обеспечение украинцев доступным жильем, бюджетный комитет не вносил.

Как сообщал УНИАН, в первоначальной редакции проекта госбюджета на 2014 год предлагалось направить на реализацию пяти государственных программ по обеспечению жильем граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, 538,8 млн грн.

В частности, на программу «Предоставление государственной поддержки для строительства (приобретения) доступного жилья» предлагалось выделить 50 млн грн.

На программу «Частичная компенсация процентной ставки кредитов коммерческих банков молодым семьям и одиноким молодым гражданам на строительство (реконструкцию) и приобретение жилья» предлагалось выделить 60,8 млн грн. Еще 80 млн грн на реализацию программы «Предоставление льготного долгосрочного государственного кредита молодым семьям и одиноким молодым гражданам на строительство (реконструкцию) и приобретение жилья».

«Государственное льготное кредитование индивидуальных сельских застройщиков на строительство (реконструкцию) и приобретение жилья» предлагалось профинансировать на 48 млн грн, а наибольшую сумму (300 млн грн) в первоначальной редакции проекта госбюджета предлагалось выделить на реализацию программы «Удешевление стоимости ипотечных кредитов для обеспечения доступным жильем граждан, которые нуждаются в улучшении жилищных условий».

Справка УНИАН. Программа активизации экономики на 2013-2014 годы предусматривает привлечение под государственные гарантии 5,4 млрд грн на реализацию следующих программ: строительство доступного жилья (30/70), молодежное кредитование, «Собственный дом», удешевление стоимости льготных ипотечных кредитов, обеспечение жильем инвалидов войны и льготных категорий населения, аренда с правом выкупа.