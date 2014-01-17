Средняя стоимость торговых площадей Киева в 2013 году снизилась на 0,5%

Средняя стоимость продажи торговых помещений (вне торговых центров) на вторичном рынке Киева в период с 18 января 2013 г. по 17 января 2014 г. снизилась на 0,52% - до 2 295 долл./кв. м, сообщила УНИАН консалтинговая компания SV Development.

«При этом самым дешевым в столице оставался Дарницкий район со средним показателем 1 674 долл./кв. м, а самым дорогим - Печерский район, где средняя цена продажи составила 3 546 долл./кв. м», - говорится в сообщении SV Development.

По данным компании, больше всего в 2013 году в столице подорожали торговые площади Деснянского и Подольского районов - на 0,85% и 0,84%, до 1 899 долл./кв. м и 3 016 долл./кв. м соответственно. А наибольшее снижение стоимости торговых помещений вне торговых центров зафиксировано в Оболонском районе - на 1,65% - до 2 148 долл./кв. м.

Как сообщал УНИАН, по данным SV Development, средняя стоимость торговых площадей (вне ТЦ) на вторичном рынке Киева в первом полугодии 2013 года выросла на 1,13% - до 2 329 долл./кв. м.

Средняя стоимость продажи торговых помещений в столице по итогам 2012 года выросла на 1,76% - до 2 307 долл./кв. м.

Справка УНИАН. SV Development - консалтинговая компания, специализирующаяся на оценке и продаже земли, жилой недвижимости и коттеджных городков. Работает на рынке недвижимости Украины с 2005 года.

В структуру SV Development входит агентство недвижимости SV Realty.