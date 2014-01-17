Строительные предприятия Украины за год сократили объемы работ почти на 15%

Строительные предприятия Украины в 2013 году сократили объемы работ по сравнению с 2012 годом на 14,5% - до 58,88 млрд грн, сообщила Государственная служба статистики Украины.

По данным Госстата, в прошедшем году строительные предприятия уменьшили объем работ по строительству зданий на 9,3% - до 27,835 млрд грн.

При этом объем работ по строительству жилых зданий увеличился на 6,6% - до 10,206 млрд грн, а по строительству нежилых зданий - сократился на 16,4% - до 17,629 млрд грн. Объем работ по строительству инженерных сооружений снизился на 18,8% - до 31,045 млрд грн.

Госстат отмечает, что работы по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению в январе-ноябре т.г. составили 81,4% от общего объема, работы по капитальному ремонту – 11,2%, а по текущему ремонту - 7,4%.

По данным Госстата, строительные предприятия Киева в 2013 году снизили объемы работ на 21,2% - до 12,025 млрд грн, выполнив 20,4% от общего объема работ в стране.

Госстат отмечает, что для обеспечения объективности данных из-за сжатых сроков подачи отчетности (на пятый день после отчетного периода) крупными, средними и значительными по объемам малыми предприятиями проводится уточнение показателей за предыдущий отчетный период.

Согласно уточненным данным, в январе-ноябре 2013 года по сравнению с соответствующим периодом прошлого года, стройпредприятия Украины снизили объемы работ на 14,3%.

По данным Госстата, в 2012 году по сравнению с 2011 годом объемы работ стройпредприятий в Украине снизились на 14% - до 62,28 млрд грн.