В 2013 году введено в эксплуатацию около 10% зарегистрированных долгостроев

В 2013 году было введено в эксплуатацию 1035 долгостроев, что составляет 10,5% от зарегистрированных в Украине на 1 января 2013 года таких объектов.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства (Минрегион) со ссылкой на главу ведомства Геннадия Темника.

По данным Темника, наибольшее количество долгостроев в 2013 году введено в эксплуатацию в АР Крым (138) Донецкой (87), Харьковской (61), Запорожской (59) и Николаевской (55) областях. А меньше всего - в Черкасской (12 объектов), Закарпатской (10) и Кировоградской (2) областях.

В сообщении также отмечено, что по состоянию на 1 января 2013 года в стране насчитывалось более 16,1 тыс. недостроев, из которых 9,8 тыс. объектов требовали достройки. Наибольшее количество долгостроев было сосредоточено в Донецкой (1350 объектов), Харьковской (989), Львовской (886) и Житомирской (885) областях, а также Автономной Республике Крым (888).

Как сообщал УНИАН, в первом полугодии 2013 года в Украине было введено в эксплуатацию 376 долгостроев, 102 из которых – объекты жилой недвижимости.

По данным Государственной службы статистики, в 2012 году в стране количество объектов незавершенного строительства сократилось на 3,3% - до 16,1 тыс. объектов.

По оценкам Минрегиона, около 60% недостроенных объектов в Украине могут быть снесены из-за нецелесообразности их достройки.