В Украине сократился объем субсидий на оплату ЖКУ

В 2013 году жителям Украины были назначены субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ) на сумму 272,5 млн грн, что на 20 млн грн (на 6,8%) меньше, чем в 2012 году.

Об этом сообщает Государственная служба статистики Украины.

Согласно сообщению, из общей суммы в городской местности субсидии назначены в размере 226,4 млн грн, в сельской – 46,1 млн грн.

Субсидии на возмещение расходов на оплату ЖКУ в прошедшем году были назначены 1,735 млн семей (96% от общего количества семей, обратившихся за субсидиями), из них в городской местности – 1,363 млн, в сельской – 371,5 тыс. семей. По сравнению с 2012 годом количество семей, которым были назначены субсидии, уменьшилось на 110,5 тыс. (на 6%).

Средний размер назначенной субсидии на одну семью в декабре 2013 г. по сравнению с декабрем 2012 г. увеличился на 2,4% – до 206,9 грн.

Среди регионов наибольший размер назначенных субсидий зафиксирован в Ривненской, Ивано-Франковской и Закарпатской областях – 310,2-289,9 грн, наименьший – в Севастополе (84,8 грн).

Как сообщал УНИАН, в 2012 году жителям Украины были назначены субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ) на сумму 292,4 млн грн, что на 25,6 млн грн (на 8%) меньше, чем в 2011 году.



В 2013 году жителям Украины были назначены субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ) на сумму 272,5 млн грн, что на 20 млн грн (на 6,8%) меньше, чем в 2012 году.

Об этом сообщает Государственная служба статистики Украины.

Согласно сообщению, из общей суммы в городской местности субсидии назначены в размере 226,4 млн грн, в сельской – 46,1 млн грн.

Субсидии на возмещение расходов на оплату ЖКУ в прошедшем году были назначены 1,735 млн семей (96% от общего количества семей, обратившихся за субсидиями), из них в городской местности – 1,363 млн, в сельской – 371,5 тыс. семей. По сравнению с 2012 годом количество семей, которым были назначены субсидии, уменьшилось на 110,5 тыс. (на 6%).

Средний размер назначенной субсидии на одну семью в декабре 2013 г. по сравнению с декабрем 2012 г. увеличился на 2,4% – до 206,9 грн.

Среди регионов наибольший размер назначенных субсидий зафиксирован в Ривненской, Ивано-Франковской и Закарпатской областях – 310,2-289,9 грн, наименьший – в Севастополе (84,8 грн).

Как сообщал УНИАН, в 2012 году жителям Украины были назначены субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ) на сумму 292,4 млн грн, что на 25,6 млн грн (на 8%) меньше, чем в 2011 году.