Недвижимость в еврозоне дорожает быстрыми темпами

Цены на жилую недвижимость в еврозоне росли самыми быстрыми темпами за последние два года, сообщают Вести Экономика со ссылкой на Eurostat.

Эксперты считают, что такая динамика является еще одним признаком восстановления экономики после финансового кризиса.

Стоимость жилой недвижимости по всему региону выросла на 0,6% в III квартале 2013 г. по сравнению со II кварталом 2013 г. В годовом выражении цены упали на 1,3%, свидетельствуют данные европейского статистического агентства Eurostat.

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