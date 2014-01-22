Число заявок на ипотеку в США выросло на 4,7%

Среднее число ипотечных заявок выросло на 4,7% с учетом сезонных колебаний на фоне снижения процентных ставок, сообщают Вести Экономика со ссылкой на Ассоциацию ипотечных банков (MBA).

МВА отметила, что на основе нескорректированных данных составной индекс увеличился на 7% по сравнению с показателями, зафиксированными неделей раннее. Индекс рефинансирования вырос за неделю на 10%, в то время как с учетом сезонных колебаний индекс покупок вырос на 4%.

Процентные ставки падают последние две недели. Высокие ставки в конце 2013 г. привели к снижению числа заявок по ипотеке.

Средняя ставка по 30-летним ипотечным кредитам с фиксированной процентной ставкой снизилась до 4,57% с 4,66%, зафиксированных неделей раннее.