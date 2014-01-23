DUPD планирует уйти с украинского рынка недвижимости

Фонд инвестиций в украинскую недвижимость Dragon Ukrainian Properties and Development Plс (DUPD) планирует отказаться от финансирования проектов в Украине и продать свои активы в стране.

Об этом компания сообщила на веб-сайте Лондонской фондовой биржи.

«Компания принимает новую инвестиционную политику, согласно которой планирует не делать новых инвестиций в рынок недвижимости Украины и монетизировать существующие инвестиции настолько быстро и эффективно, насколько позволит украинский рынок, а также вернуть полученную выручку акционерам», – сказано в сообщении.

Также сообщается, что данный вопрос будет обсуждаться на внеочередном общем собрании акционеров, запланированном на 17 февраля текущего года.

Как сообщал УНИАН, DUPD в I полугодии 2013 года увеличил чистый убыток в 9 раз – до 17,7 млн долл. Убыток от операционной деятельности компании в январе-июне 2013 года вырос в 3,5 раза - до 18,89 млн долл. Чистая стоимость активов на 30 июня 2013 года по сравнению с показателем на 31 декабря 2012 года снизилась на 8,9% - до 180,3 млн долл.

В компании чистый убыток до налогообложения по тогам І полугодия в 18,8 млн долл. объясняли обесцениванием земельного банка (6 млн долл.), снижением стоимости торговой недвижимости (3 млн долл.), а также решением оценивать проекты в Кременчуге и Ривном как земельные участки, а не девелоперские проекты (1,4 млн долл.).

Справка УНИАН. Компания Dragon Ukrainian Properties & Development PLC (DUPD) была создана инвестиционной компанией Dragon Capital в феврале 2007 года с целью инвестирования в проекты коммерческой и жилой недвижимости в Украине.

С 2007 года акции фонда торгуются на площадке AIM в составе Лондонской фондовой биржи.





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