В Киеве без отопления остались 18 жилых домов

В Киеве из-за локальных прорывов теплосетей без отопления остались 18 жилых домов. Об этом сообщает пресс-служба Министерства регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства (Минрегион).

Также сообщается, что в Департаменте жилищно-коммунальной инфраструктуры Киевской горгосадминистрации обещают ликвидировать прорывы и восстановить теплоснабжение в течение ближайших суток.

Минрегион сообщает, что за прошедшие сутки в Украине было восстановлено электроснабжение в 449 обесточенных из-за непогоды населенных пунктах.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на 7 утра 24 января в Украине из-за непогоды остаются обесточенными 369 населенных пунктов в 5 областях.

По данным Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, в Одесской области обесточен 151 населенный пункт, в Николаевской - 101, Херсонской - 95, в Донецкой 18, в Киевской - 4.