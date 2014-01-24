Фонд инвестиций в украинскую недвижимость Dragon Ukrainian Properties and Development Plс (DUPD) не планирует уходить с украинского рынка недвижимости и прекращать финансирование строительства текущих объектов, однако не будет реализовывать в Украине новые проекты.

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба компании Dragon Capital Partners Limited, которая выступает инвестиционным менеджером DUPD.

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«Мы хотим заверить наших клиентов и партнеров, которых могла насторожить информация об изменении инвестиционной политики DUPD, появившаяся сегодня в СМИ, что об уходе фонда с украинского рынка речь не идет. Мы не останавливаем финансирование и продолжаем строительство Obolon Residences, Riviera Villas и Green Hills, по которым ведутся продажи квартир, участков и домов. Речь идет о решении не начинать новые проекты», - цитирует пресс-служба управляющего директора Dragon Capital Partners Limited Владимира Тимочко.

Согласно сообщению, 22 января совет директоров фонда DUPD предложил акционерам внести изменения в инвестиционную политику фонда в связи с тем, что формирование портфеля инвестиций компании завершено.

«До сих пор в официальных документах DUPD значилась стратегия активного расширения портфеля, принятая в 2007 году, но на сегодняшний день у фонда уже достаточно проектов. Стадия формирования портфеля закончена, теперь мы сосредоточены на его развитии», - отметил Тимочко.

Сообщается также, что, согласно новой инвестиционной политике, компания будет выходить из завершенных проектов и продавать готовую недвижимость при подходящих рыночных условиях, а также ограничит вложения в прочие проекты, которые находятся на стадии до начала строительства, до уровня, необходимого для подготовки этих активов к продаже.

«Выход из активов будет осуществляться советом директоров DUPD по такому графику и таким образом, который представляется им наиболее благоприятным с точки зрения интересов акционеров фонда», - сказано в сообщении.

Тимочко также отметил, что совет директоров DUPD принял решение о продлении договора на управление с Dragon Capital Partners Limited еще на 5 лет - до 2018 года.

Как сообщалось, накануне на веб-сайте Лондонской фондовой биржи появилось сообщение DUPD, в котором говорилось, что «компания принимает новую инвестиционную политику, согласно которой планирует не делать новых инвестиций в рынок недвижимости Украины и монетизировать существующие инвестиции настолько быстро и эффективно, насколько позволит украинский рынок, а также вернуть полученную выручку акционерам». После этого в СМИ появилась информация об уходе компании с украинского рынка недвижимости.

Справка УНИАН. Компания Dragon Ukrainian Properties & Development PLC (DUPD) была создана инвестиционной компанией Dragon Capital в феврале 2007 года с целью инвестирования в проекты коммерческой и жилой недвижимости в Украине.

С 2007 года акции фонда торгуются на площадке AIM в составе Лондонской фондовой биржи.

DUPD в I полугодии 2013 года увеличил чистый убыток в 9 раз – до 17,7 млн долл. Убыток от операционной деятельности компании в январе-июне 2013 года вырос в 3,5 раза - до 18,89 млн долл. Чистая стоимость активов на 30 июня 2013 года по сравнению с показателем на 31 декабря 2012 года снизилась на 8,9% - до 180,3 млн долл.

В компании чистый убыток до налогообложения по итогам І полугодия в 18,8 млн долл. объясняли обесцениванием земельного банка (6 млн долл.), снижением стоимости торговой недвижимости (3 млн долл.), а также решением оценивать проекты в Кременчуге и Ривном как земельные участки, а не девелоперские проекты (1,4 млн долл.).