Великобритания начнет сдерживать рост цен на жилье

Власти Великобритании могут начать реализовывать меры, направленные на сдерживание цен на рынке жилой недвижимости, поскольку растут риски появления "пузыря" в секторе, сообщают Вести.Экономика.

Комитет по финансовой политике (FPC) Банка Англии может увеличить требования к капиталу банков, говорится в отчете Deutsche Bank.

В результате уровень достаточности капитала при выдаче ипотечных кредитов может вырасти до 20%. Сейчас показатель находится на уровне 15%.

Кроме этого, могут быть увеличены процентные ставки по ипотеке, но последствия от увеличения требований к капиталу более негативны, считают аналитики.

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Банки могут достаточно сильно пострадать от этого. Так, например, Lloyds должен будет выделить на обеспечение дополнительно 1 млрд фунтов стерлингов (1,66 млрд долл).

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