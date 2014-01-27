«Киевгорстрой» увеличит количество квартир для доступного жилья в 2,5 раза

Крупнейший столичный застройщик - холдинговая компания «Киевгорстрой» намерена в 2014 году передать для участия в программах по обеспечению граждан доступным жильем около 840 квартир, что в 2,5 раза больше, чем в 2013 году.

Об этом сообщила пресс-служба «Киевгорстроя» со ссылкой на вице-президента компании Александра Мороза.

«В прошлом году «Киевгорстрой» передал для участия в программах 335 квартир, заключено 206 договоров на общую сумму 114,3 млн грн. Из них 135 по программе «Удешевление стоимости ипотечных кредитов для населения» и 71 договор по программе «70/30». В этом году количество квартир, которые мы готовы реализовать по программам доступного жилья, увеличили в 2,5 раза», - цитирует Мороза пресс-служба.

Он также сообщил, что строительные работы активно идут на всех участках «Киевгорстроя», а больше всего квартир компании по программам доступного жилья возводится на жилом массиве Позняки.

Как сообщал УНИАН, госбюджетом на 2014 год предусмотрено увеличение финансирования по программе «Предоставление государственной поддержки для строительства (приобретения) доступного жилья», которая предусматривает компенсацию государством 30% от стоимости жилья, в 2 раза по сравнению с 2013 годом – до 100 млн грн.

Кроме того, на 40 млн грн – до 340 млн грн, увеличено финансирование из госбюджета программы «Удешевления стоимости ипотечных кредитов для обеспечения доступным жильем граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий».

Еще на 4,5 млн грн - до 11,35 млн грн, увеличено финансирование Госфонда содействия молодежному жилищному строительству.

Объем финансирования из госбюджета других программ, направленных на обеспечение украинцев доступным жильем, по сравнению с 2013 годом не изменился.

Справка УНИАН. Холдинговая компания «Киевгорстрой» – крупнейшая строительная компания Украины. 80% ее акций принадлежат киевской территориальной общине и находятся в управлении Киевской горгосадминистрации.

В холдинг входят 40 открытых акционерных обществ, в которых «Киевгорстрой» владеет от 26 до 30% акций, 6 дочерних предприятий, 51 предприятие – на правах ассоциированных членов.

Уставный капитал ХК «Киевгорстрой» составляет 16,5 млн грн.