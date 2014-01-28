ГИУ с начала года рефинансировало ипотеку на 6 млн грн

Государственное ипотечное учреждение (ГИУ) с начала 2014 года рефинансировало почти 30 ипотечных кредитов на общую сумму около 6 млн грн.

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба ГИУ со ссылкой на главу правления учреждения Валентина Рыбачука.

«В этом году Государственное ипотечное учреждение уже направило около 6 млн грн на рефинансирование почти 30 ипотечных кредитов граждан», - цитирует Рыбачука пресс-служба.

По его словам, только за прошедшую неделю ГИУ одобрила 20 заявок от банков-партнеров на рефинансирование ипотеки.

«На эти цели учреждение направило около 4 млн грн», - отметил Рыбачук.

Как сообщал УНИАН, в 2013 году Государственное ипотечное учреждение рефинансировало 603 ипотечных кредита на общую сумму более чем 145,2 млн грн.

Всего на реализацию программы финансирования завершения строительства объектов жилого назначения, действующей с 2011 года, ГИУ направило более 1 млрд грн.

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Справка УНИАН. Государственное ипотечное учреждение в Украине создано постановлением Кабинета министров Украины 8 октября 2004 года. Учредителем ГИУ выступило государство в лице Кабмина.

Основной целью деятельности ГИУ является рефинансирование ипотечных кредитов за счет средств, полученных от размещения своих облигаций. Бумаги размещаются путем открытой продажи на территории Украины среди инвесторов – юридических и физических лиц, резидентов и нерезидентов. Облигации ГИУ размещает самостоятельно. По бумагам выдается 100% государственная гарантия.

В январе-сентябре 2013 года по сравнению с аналогичным периодом 2012 года ГИУ увеличило чистую прибыль в 3,9 раза - до 10,02 млн грн. Чистый доход учреждения за 9 месяцев 2013 года снизился на 2,7% - до 176,22 млн грн.