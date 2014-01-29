В Киеве выросло количество сделок купли-продажи квартир

Количество сделок купли-продажи квартир в Киеве в 2013 году по сравнению с 2012 годом выросло на 23% - до 27 тысяч договоров.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам руководитель департамента стратегического консалтинга компании UTG Виктор Оборский на пресс-конференции в Киеве, ссылаясь на данные Министерства юстиции Украины.

«По Киеву общий объем договоров купли-продажи составил 27 тысяч. Относительно прошлого года это рост на 23%», - сказал он.

По словам эксперта, прогнозы относительно негативного влияния на рынок недвижимости введения ограничений Нацбанком наличных расчетов, а также введения новых правил оценки недвижимости не оправдались.

Также Оборский сообщил, что росту количества сделок купли-продажи способствовало то, что с января 2013 года на нотариусов были возложены функции госрегистраторов собственности, что значительно ускорило саму процедуру сделок на вторичном рынке.

Как сообщал УНИАН, по оценкам консалтинговой компании SV Development, количество сделок купли-продажи квартир в Киеве в 2013 году по сравнению с 2012 годом снизилось на 8,2% - до 30 621 сделки. В том числе на вторичном рынке столицы было совершено на 16,1% меньше сделок купли-продажи квартир, чем в 2012 году – 16 154, тогда как количество сделок на «первичке» в 2013 году по сравнению с 2012 годом незначительно выросло – на 2,7%, до 14 467.

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Справка УНИАН. Консалтинговая компания UTG создана в 2001 году, специализируется на комплексном сопровождении девелоперских проектов.

За время работы на рынке при участии компании открыто более 100 объектов недвижимости. Наиболее известные среди них: ТРЦ Ocean Plaza, «Пирамида» и «Комод» (все - Киев), ТРК «Меганом» (Симферополь), ТРЦ «Донецк Сити» (Донецк), ТРЦ «Мост Сити Центр» (Днепропетровск), ТРЦ «Французский бульвар» (Харьков) и Global.UA (Житомир).

UTG набирает арендаторов для объектов суммарной арендной площадью более 500 тыс. кв. м. Компания также управляет рядом торговых центров в Украине и регионах страны.

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