Цены на жилье в Великобритании продолжают расти

Цены на жилье в Великобритании в январе растут тринадцатый месяц подряд, ускоряя годовые темпы до максимума за четыре года, пишут Вести.ru.

Согласно данным ипотечного кредитора Nationwide спрос на дома остается сильным, несмотря на то что британский Центробанк принял решение переориентировать свою программу льготного кредитования Funding for Lending Scheme (FLS), запущенную в июне 2012 г.

Начиная с этого года программу FLS нельзя будет использовать для жилищной ипотеки, а льготные кредиты в рамках FLS смогут получить лишь малые и средние компании.

Цены, по данным Nationwide, таковы: в январе средняя цена жилья в Великобритании составила 176,491 фунта стерлингов ($292,693), что на 8,8% дороже, чем в декабре 2012 г. В месячном выражении цены увеличились на 0,7%.

В декабре цены выросли на 8,4% в годовом выражении, в месячном выражении - на 1,4%.

"Рынок жилья продолжает набирать обороты на фоне роста занятости, рекордно низких ставок по ипотечным кредитам и роста доверия", - сказал Роберт Гарднер, главный экономист Nationwide.