В 2013 году в Украине введено в эксплуатацию около 11 млн кв. м жилья

В Украине показатель ввода жилья в эксплуатацию в 2013 году, по предварительным данным Министерства регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства (Минрегион), составил около 11 млн кв. м.

Об этом со ссылкой на исполняющего обязанности вице-премьер-министра Украины Александра Вилкула сообщила его пресс-служба.

«По предварительным данным, в Украине в прошлом году принято в эксплуатацию около 11 млн кв. м жилья. Это может стать рекордом последних 20 лет. Это превышает докризисные показатели 2007 и 2008 годов, когда в стране наблюдался строительный бум. Окончательные данные будут обнародованы в феврале 2014 года», - цитирует Вилкула пресс-служба.

По его словам, согласно прогнозным показателям, в прошедшем году в стране было принято в эксплуатацию 115 тыс. квартир, что на 26% больше, чем в 2012 году. Лидерами по объемам принятого в эксплуатацию жилья стали Киев (1,5 млн кв. м), Киевская область (1,32 млн кв. м) и АР Крым (945 тыс. кв. м).

Читайте такжеВерховная Рада увеличила финансирование программы «Доступное жилье» в 2 раза«Такие показатели достигнуты за счет новостроек (многоквартирные и одноквартирные жилые дома) и за счет того, что активизировалось строительство жилья, которое много лет не строилось», - сообщил и. о. вице-премьера.

Он также отметил, что в марте 2013 года поставил перед Минрегионом и облгосадминистрациями задачу активизировать завершение строительства долгостроев, за счет чего по итогам прошедшего года было достроено 339 таких объектов.

Как сообщал УНИАН, ранее и. о. министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Геннадий Темник заявлял, что показатель ввода в эксплуатацию жилья в Украине по итогам 2013 года вырос на 8% по сравнению с 2012 годом. При этом глава Минрегиона не озвучил абсолютные показатели.

В 2012 году, по данным Государственной службы статистики Украины, в стране было введено в эксплуатацию 10,75 млн кв. м жилья, что на 14,2% превысило показатели 2011 года.