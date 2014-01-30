Новые правила регистрации недвижимости вступят в силу с 12 февраля

Новые правила регистрации прав на недвижимое имущество, которые, в частности, упрощают регистрацию недвижимости при инвестировании в жилищное строительство, вступят в силу с 12 февраля 2014 года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции сообщил глава Государственно регистрационной службы Украины Дмитрий Ворона.

«Мы усовершенствовали порядок регистрации инвестиционной недвижимости – это инвестирование в жилищное строительство. Ранее каждый гражданин, который инвестировал в многоквартирный жилой дом, должен был для регистрации своей квартиры принести нам полный пакет документов на весь дом. Это было очень неудобно, и мы сегодня смогли сделать таким образом, что уже с 12 февраля застройщики будут приносить пакет документов на весь дом, а каждый человек – только отдельно на свою квартиру», - пояснил Ворона.

По его словам, новый порядок регистрации недвижимости также позволит регистрировать недвижимое имущество через «Укрпочту». Более того, украинцы получат возможность регистрировать право собственности даже при утрате государственного акта.

Ворона также отметил, что благодаря вступлению в силу нового порядка регистрации недвижимости существенно сократится пакет документов для регистрации новостроек, упростится система регистрации аренды, ипотеки и др.

Читайте такжеОбъем инвестиций в недвижимость Киева в декабре вырос почти на треть

Как сообщал УНИАН, с 1 января 2013 года регистрацию прав на недвижимость проводят органы Государственной регистрационной службы Украины (Укргосреестр) вместо Бюро технической инвентаризации. В 2013 году Укргосреестр осуществил 4,8 млн регистрационных действий в сфере регистрации прав на недвижимость, что вдвое больше показателя 2012 года. Порядка 40% всех операций осуществили нотариусы, которым с 1 июля 2013 года дано право вести регистрацию недвижимого имущества.

Читайте такжеВ Украине с 1 января вводится налог на недвижимость