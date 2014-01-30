Задолженность украинцев за ЖКУ увеличилась до 12,5 млрд грн

Задолженность населения Украины по оплате жилищно-коммунальных услуг в декабре 2013 года по сравнению с ноябрем выросла на 3,9% - до 12,529 млрд грн.

Об этом сообщила Государственная служба статистики Украины (Госстат).

По данным службы, средний срок задолженности составляет 3,9 месяца.

Всего в 2013 году украинцы уплатили за жилищно-коммунальные услуги 38,4 млрд грн, что составило 99% начисленных за этот период сумм. Самый высокий уровень оплаты наблюдался в Ивано-Франковской, Винницкой и Львовской областях (102,4-102%), а самый низкий – в Луганской, Донецкой и Днепропетровской областях, а также в АР Крым – 95,8-97,3%.

По информации Госстата, средние начисления за жилищно-коммунальные услуги на одного владельца лицевого счета с учетом потребления электроэнергии (из расчета 150 кВт/ч) в декабре 2013 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года снизились на 3,7% - до 518,8 грн.

Также сообщается, что в 2013 году с населением было заключено 71 тыс. договоров о погашении реструктуризированной задолженности на общую сумму 230,6 млн грн.

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Как сообщал УНИАН, задолженность населения Украины по оплате жилищно-коммунальных услуг в ноябре 2013 года по сравнению с октябрем выросла на 4,2% - до 12,062 млрд грн.

В 2012 году украинцы уплатили за жилищно-коммунальные услуги 37 млрд грн, что составило 96,6% начисленных за этот период сумм.