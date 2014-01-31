ГИУ за год направило на рынок ипотеки 740 млн грн

Государственное ипотечное учреждение (ГИУ) по итогам работы в 2013 году направило на развитие рынка ипотечного кредитования почти 740 млн грн.

Как сообщила УНИАН пресс-служба учреждения, об этом в интервью телеканалу БТБ сообщил директор департамента ипотечного кредитования ГИУ Вячеслав Фролов.

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«В 2013 году учреждение рефинансировало 603 ипотечных кредита на сумму 145,2 млн грн. Кроме того, банкам предоставлены финансовые кредиты для формирования ипотечного портфеля объемом 594,4 млн грн», - цитирует Фролова пресс-служба.

По словам Фролова, финансовые кредиты, предоставленные банкам-партнерам, позволят более чем 840 семьям воспользоваться поддержкой при приобретении жилья.

Как сообщал УНИАН, на реализацию программы финансирования завершения строительства объектов жилого назначения, действующей с 2011 года, ГИУ направило более 1 млрд грн.

Справка УНИАН. Государственное ипотечное учреждение в Украине создано постановлением Кабинета министров Украины 8 октября 2004 года. Учредителем ГИУ выступило государство в лице Кабмина.

Основной целью деятельности ГИУ является рефинансирование ипотечных кредитов за счет средств, полученных от размещения своих облигаций. Бумаги размещаются путем открытой продажи на территории Украины среди инвесторов – юридических и физических лиц, резидентов и нерезидентов. Облигации ГИУ размещает самостоятельно. По бумагам выдается 100% государственная гарантия.

В январе-сентябре 2013 года по сравнению с аналогичным периодом 2012 года ГИУ увеличило чистую прибыль в 3,9 раза - до 10,02 млн грн. Чистый доход учреждения за 9 месяцев 2013 года снизился на 2,7% - до 176,22 млн грн.

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