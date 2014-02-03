ГИУ за год направило на достройку жилья почти 376 млн грн

Государственное ипотечное учреждение (ГИУ) в 2013 году направило на завершение строительства жилых объектов 375,8 млн грн.

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба ГИУ со ссылкой на начальника управления связей с общественностью учреждения Анну Волобуеву.

Читайте такжеГИУ за год направило на рынок ипотеки 740 млн грн«В прошлом году ГИУ профинансировало достройку 10 жилых объектов. Это позволит ввести в эксплуатацию около 270 кв. метров жилья», - цитирует Волобуеву пресс-служба.

По ее словам, выделенные в 2013 году средства позволят обеспечить жильем около 3 тыс. украинских семей.

В ГИУ также отметили, что программа финансирования завершения строительства жилых объектов осуществляется через банки-партнеры учреждения, которых на сегодняшний день уже 119.

Как сообщал УНИАН, с начала действия программы финансирования завершения строительства объектов жилого назначения (с 2011 года), ГИУ направило на ее реализацию более 1 млрд грн.

Справка УНИАН. Государственное ипотечное учреждение в Украине создано постановлением Кабинета министров Украины 8 октября 2004 года. Учредителем ГИУ выступило государство в лице Кабмина.

Основной целью деятельности ГИУ является рефинансирование ипотечных кредитов за счет средств, полученных от размещения своих облигаций. Бумаги размещаются путем открытой продажи на территории Украины среди инвесторов – юридических и физических лиц, резидентов и нерезидентов. Облигации ГИУ размещает самостоятельно. По бумагам выдается 100% государственная гарантия.

В январе-сентябре 2013 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года ГИУ увеличило чистую прибыль в 3,9 раза - до 10,02 млн грн.

Чистый доход учреждения за 9 месяцев 2013 года снизился на 2,7% - до 176,22 млн грн.