Столичные налогоплательщики за год уплатили 1,7 млрд грн за пользование землей

Столичные налогоплательщики в 2013 году уплатили в бюджет около 1, 652 млрд грн налога на землю, сообщили УНИАН в пресс-службе Главного управления Министерства доходов и сборов Украины в Киеве.

При этом в ведомстве не привели сравнительных данных за 2012 год.

По данным Миндоходов, в Киеве на учете министерства находятся 82,3 тыс. плательщиков налога за землю - более 68,7 тыс. физических и 13,6 тыс. юридических лиц.

Как сообщал УНИАН, объем платежей за пользование земельными участками в Киеве в январе-ноябре 2013 года составил 1,518 млрд грн.