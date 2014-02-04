Вторичка Киева незначительно подешевела

Средняя цена продажи 1-3-комнатных квартир на вторичном рынке недвижимости Киева в период с 5 января по 4 февраля 2014 года снизилась на 0,26% - до 1897 долл./кв. м.

Об этом УНИАН сообщила консалтинговая компания SV Development.

При этом самым дешевым оставался Деснянский район со средним показателем 1511 долл./кв. м, а самым дорогим – Печерский район, где средняя цена продажи составила 2924 долл./кв. м.

Цена продажи квартир на «вторичке» в прошлом месяце больше всего выросла в Днепровском и Святошинском районах – на 0,55% и 0,56%, до 1632 долл./кв. м и 1621 долл./кв. м соответственно. Больше всего подешевели квартиры в Шевченковском районе – на 0,76%, до 2335 долл./кв. м.

Как сообщал УНИАН, по данным SV Development, средняя цена продажи 1-3-комнатных квартир на вторичном рынке недвижимости Киева в 2013 году снизилась на 0,78% - до 1 901 долл./кв. м.

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Справка УНИАН. SV Development - консалтинговая компания, специализирующаяся на оценке и продаже земли, жилой недвижимости и коттеджных городков. Работает на рынке недвижимости Украины с 2005 года.

В структуру SV Development входит агентство недвижимости SV Realty.

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