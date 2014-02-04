Стоимость строительно-монтажных работ за год выросла на 5,6%

Цены на строительно-монтажные работы (СМР) в Украине в январе-декабре 2013 года по сравнению с аналогичным периодом 2012 года выросли на 5,6%, сообщает Государственная служба статистики Украины.

Согласно сообщению, повышение цен на СМР наблюдалось во всех сферах строительства.

По данным Госстата, больше всего выросли цены на строительно-монтажные работы в сфере строительства жилых домов и комплексных промышленных сооружений – на 6,5% и 6,3% соответственно. Меньше всего увеличилась стоимость строительно-монтажных работ в сфере других инженерных сооружений и нежилых строений – на 4,4% и 4,9% соответственно.

При этом стоимость СМР в декабре 2013 года по сравнению с ноябрем выросла на 1,2% (в ноябре рост по отношению к октябрю составил 1,6%).

В Госстате отметили, что наибольший рост цен на СМР в декабре зафиксирован в сфере жилых домов – на 1,4%, а наименьший – в строительстве транспортных сооружений, всего на 0,9%.

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Как сообщал УНИАН, по данным Госстата, цены на строительно-монтажные работы в Украине в І полугодии 2013 года выросли на 6,5% по сравнению с аналогичным периодом 2012 года.

Стоимость СМР в Украине в 2012 году возросла на 12,6% по сравнению с 2011 годом. В 2011 году стоимость строительно-монтажных работ в стране выросла на 19,4% по сравнению с 2010 годом.