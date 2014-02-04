ГИУ в январе рефинансировало ипотеки почти на 9 млн грн

Государственное ипотечное учреждение (ГИУ) в январе 2014 года рефинансировало 35 ипотечных кредитов на общую сумму 8,8 млн грн.

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба ГИУ со ссылкой на начальника управления связей с общественностью учреждения Анну Волобуеву.

«После новогодних и рождественских праздников банки активно приобщились к работе. Если сравнить с январем 2013 года, то за аналогичный период в прошлом году банками-партнерами были предоставлены лишь три кредита на приобретение жилья», - цитирует пресс-служба Волобуеву.

По ее словам, наибольшее количество ипотечных кредитов в январе при содействии ГИУ предоставили «Терра Банк», «Юнекс банк», «Радикалбанк», «ПриватБанк» и «Индустриалбанк».

Как сообщал УНИАН, ГИУ в 2013 году направило на развитие рынка ипотечного кредитования почти 740 млн грн. В частности, учреждение рефинансировало 603 ипотечных кредита на сумму 145,2 млн грн. Кроме того, банкам предоставлены финансовые кредиты для формирования ипотечного портфеля объемом 594,4 млн грн.

Помимо этого, в прошлом году учреждение направило 375,8 млн грн на завершение строительства жилых объектов.

Справка УНИАН. Государственное ипотечное учреждение в Украине создано постановлением Кабинета министров Украины 8 октября 2004 года. Учредителем ГИУ выступило государство в лице Кабмина.

Основной целью деятельности ГИУ является рефинансирование ипотечных кредитов за счет средств, полученных от размещения своих облигаций. Бумаги размещаются путем открытой продажи на территории Украины среди инвесторов – юридических и физических лиц, резидентов и нерезидентов. Облигации ГИУ размещает самостоятельно. По бумагам выдается 100% государственная гарантия.

В январе-сентябре 2013 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года ГИУ увеличило чистую прибыль в 3,9 раза - до 10,02 млн грн.

Чистый доход учреждения за 9 месяцев 2013 года снизился на 2,7% - до 176,22 млн грн.

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