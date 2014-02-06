В Киеве снизилось количество сданных в аренду квартир

Количество сданных в аренду квартир в Киеве в январе 2014 года по сравнению с декабрем 2013 года снизилось на 29,4% - до 913 сделок, сообщила консалтинговая компания SV Development со ссылкой на свое подразделение - агентство недвижимости SV Realty.

По данным агентства, наибольшим спросом пользовались однокомнатные квартиры. По ним было заключено 45% от общего объема сделок. На двухкомнатные квартиры пришлось 39% сделок, а на трехкомнатные и более - 16%.

Максимальное количество сделок в январе приходилось на квартиры ценовой категории 4,5-7 тыс. грн – 48% от общего объема сделок. Количество сделок аренды квартир стоимостью до 4,5 тыс. грн в месяц составило 39% от общего количества. Еще 13% арендованных квартир стоили свыше 7 тыс. грн в месяц.

Как сообщал УНИАН, по данным SV Development, в 2013 году по сравнению с 2012 годом количество арендованных апартаментов в Киеве снизилось на 6,3% - до 18 303 сделок.

В 2012 году по сравнению с 2011 годом количество сделок по аренде квартир в столице выросло на 42,5% - до 19 535 сделок.

Справка УНИАН. SV Development - консалтинговая компания, специализирующаяся на оценке и продаже земли, жилой недвижимости и коттеджных городков. Работает на рынке недвижимости Украины с 2005 года.

В структуру SV Development входит агентство недвижимости SV REALTY.

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