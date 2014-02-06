Кабмин уволил главу правления Государственного ипотечного учреждения

Кабинет министров Украины уволил Валентина Рыбачука с должности главы правления Государственного ипотечного учреждения (ГИУ).

Соответствующее решение закреплено распоряжением правительства №41-р от 3 февраля 2014 года.

«Освободить Рыбачука Валентина Леонидовича с должности председателя правления Государственного ипотечного учреждения согласно его заявлению», - сказано в документе.

Читайте такжеГИУ в январе рефинансировало ипотеки почти на 9 млн грнКак сообщал УНИАН, Рыбачук был назначен главой правления ГИУ в августе 2012 года.

Справка УНИАН. Государственное ипотечное учреждение в Украине создано постановлением Кабинета министров Украины 8 октября 2004 года. Учредителем ГИУ выступило государство в лице Кабмина.

Основной целью деятельности ГИУ является рефинансирование ипотечных кредитов за счет средств, полученных от размещения своих облигаций. Бумаги размещаются путем открытой продажи на территории Украины среди инвесторов – юридических и физических лиц, резидентов и нерезидентов. Облигации ГИУ размещает самостоятельно. По бумагам выдается 100% государственная гарантия.