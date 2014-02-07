Более 6,5 тыс. киевлян сверили объекты недвижимости в налоговых инспекциях

С начала 2014 года более 6,5 тыс. киевлян обратились в налоговые инспекции для сверки объектов жилой недвижимости перед уплатой налога на недвижимость, сообщили УНИАН в пресс-службе Главного управления Министерства доходов и сборов Украины в Киеве.

«Чтобы избежать неясностей при уплате налога на недвижимость, каждый гражданин имеет право обратиться в налоговую инспекцию по месту жительства для проведения сверки по имеющейся в его собственности жилой недвижимости», - говорится в сообщении.

В министерстве напомнили, что налог на недвижимость начал действовать с 2014 года. С учетом расширенных льгот, его должны платить владельцы элитной недвижимости и те, кто использует жилые объекты для получения доходов, то есть сдает их в аренду, лизинг или использует как офис в предпринимательской деятельности. При этом не платят налог владельцы квартиры площадью до 120 кв. м, жилого дома площадью до 250 кв. м и нескольких объектов жилой недвижимости совокупной площадью до 370 кв. м.

Как сообщал УНИАН, в Украине с 1 января вступила в силу ранее отложенная законодательная норма Налогового кодекса об обязательном налогообложении недвижимого имущества, отличного от земельного участка. До этого времени налогоплательщики должны были провести сверки имущественных данных. По данным Миндоходов, возможностью уточнить имущественные данные до вступления в силу нормы воспользовались более 70% налогоплательщиков.

До 1 июля 2014 года контролирующие органы определят сумму налога, необходимого к уплате, и вручат налогоплательщикам уведомление о начисленном налоге и платежных реквизитах. Платежный документ будет выдан на каждый объект налогообложения.