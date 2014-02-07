Исполняющим обязанности главы правления ГИУ назначен его первый заместитель

Исполняющим обязанности главы правления Государственного ипотечного учреждения (ГИУ) с 5 февраля 2014 года бессрочно назначен Андрей Прилипко, ранее занимавший должность первого заместителя главы правления ГИУ.

Об этом учреждение сообщило в системе раскрытия информации Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

Согласно сообщению, в ГИУ Прилипко также руководил юридическим департаментом учреждения.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины своим постановлением от 3 февраля 2014 года уволил с должности главы правления ГИУ Валентина Рыбачука. Согласно документу, основанием для увольнения стало соответствующее заявление Рыбачука, занимавшего должность главы правления учреждения с августа 2012 года.

Справка УНИАН. Государственное ипотечное учреждение в Украине создано постановлением Кабинета министров Украины 8 октября 2004 года. Учредителем ГИУ выступило государство в лице Кабмина.

Основной целью деятельности ГИУ является рефинансирование ипотечных кредитов за счет средств, полученных от размещения своих облигаций. Бумаги размещаются путем открытой продажи на территории Украины среди инвесторов – юридических и физических лиц, резидентов и нерезидентов. Облигации ГИУ размещает самостоятельно. По бумагам выдается 100% государственная гарантия.