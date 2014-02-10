Кабмин назначил нового главу ГИУ

Кабинет министров Украины назначил главой правления Государственного ипотечного учреждения (ГИУ) Игоря Лысова – почетного президента столичной строительной компании «Лико-холдинг».

Соответствующее назначение закреплено постановлением правительства №46-р от 3 февраля 2014 года.

«Назначить Лысова Игоря Владимировича главой правления Государственного ипотечного учреждения», - сказано в документе.

Лысов также является советником главы Верховной Рады по вопросам строительства.

Как сообщал УНИАН, ранее Кабинет министров Украины уволил с должности главы правления ГИУ Валентина Рыбачука, который руководил учреждением с августа 2012 года.

Справка УНИАН. Государственное ипотечное учреждение в Украине создано постановлением Кабинета министров Украины 8 октября 2004 года. Учредителем ГИУ выступило государство в лице Кабмина.

Основной целью деятельности ГИУ является рефинансирование ипотечных кредитов за счет средств, полученных от размещения своих облигаций. Бумаги размещаются путем открытой продажи на территории Украины среди инвесторов – юридических и физических лиц, резидентов и нерезидентов. Облигации ГИУ размещает самостоятельно. По бумагам выдается 100% государственная гарантия.