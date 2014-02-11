Кабмин утвердил порядок возмещения расходов на строительство объектов под Евробаскет-2015

Кабинет министров Украины утвердил порядок и условия осуществления частичного возмещения процентных расходов по заимствованиям, привлеченным для строительства многофункциональных спортивных сооружений в рамках подготовки и проведения в Украине финального турнира чемпионата Европы 2015 года по баскетболу.

Соответствующий порядок утвержден постановлением правительства №37 от 3 февраля 2014 года.

Согласно документу, возмещение заимствований осуществляется субъектам хозяйствования - владельцам, заказчикам строительства спортивных арен, на которых будут проводиться спортивные матчи финального турнира Евробаскет-2015. Перечень объектов по заимствованиям, для строительства которых осуществляется возмещение, утверждается Кабмином по представлению Укревроинфрапроекта.

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При этом возмещению подлежит сумма начисленных и фактически уплаченных заемщиком процентных расходов в размере 14,3 процентной ставки при условии, что сумма заимствования не превышает 75% стоимости строительства объекта.

В документе также указано, что возмещение осуществляется в пределах бюджетных средств, предусмотренных Укревроинфрапроекту в законе о Государственном бюджете Украины на соответствующий год.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины постановлением №793 от 2 октября 2013 года утвердило Государственную целевую социальную программу подготовки и проведения в Украине финального турнира чемпионата Европы 2015 года по баскетболу, предварительные объемы финансирования которой составляют 13,35 млрд грн.

Согласно прогнозным объемам финансирования программы, для ее реализации из госбюджета будет выделено почти 2,3 млрд грн (в частности, в 2013 г. - 200 млн грн, в 2014 г. - 1,65 млрд грн, в 2015 г. - 452 млн грн). При этом 3,79 млрд грн планируется привлечь из других источников, в том числе под госгарантии.

Предполагается, что местные бюджеты выделят на подготовку к Евробаскету 25,5 млн грн, но при этом привлекут еще 1,75 млрд грн (в т. ч. под госгарантии).

Программой также предусматривается привлечение еще 5,49 млрд грн за счет других источников финансирования.

Сама программа, в частности, предусматривает строительство семи многофункциональных спортивных арен в Киеве, Днепропетровске, Донецке, Львове, Одессе и Харькове.

Кроме того, она предполагает развитие транспортной инфраструктуры принимающих чемпионат городов, в частности, аэропортов Одессы и Днепропетровска.

Согласно документу, заказчиком программы со стороны государства выступает Укревроинфрапроект, руководителем – глава ведомства, а исполнителями – центральные и местные органы исполнительной власти, местного самоуправления и хозсубъекты.