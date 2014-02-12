Риэлторы считают, что жилье в Украине подорожает при росте доллара выше 8,7 грн

В случае девальвации гривни до 8,7 грн/долл. и выше стоимость жилья в национальной валюте вырастет пропорционально удорожанию доллара, а цены на элитную недвижимость останутся неизменными.

Такое мнение агентству УНИАН высказал эксперт консалтинговой компании SV Development Сергей Костецкий.

«Если курс гривни будет 8,7 грн/долл. и выше, то стоимость недвижимости в гривне вырастет пропорционально в течение нескольких месяцев. Если говорить об элитной недвижимости, то, на мой взгляд, цены на нее еще завышены. Торг идет в пределах 15%, а спрос составляет не более 5% от общего количества сделок. Поэтому у собственников этой недвижимости нет смысла повышать стоимость, даже если доллар будет стоить 9 грн, потому что количество покупателей «элитки» от роста ее цены не прибавится», - сказал Костецкий.

По его словам, то же касается и аренды квартир – после стабилизации курса арендодатели повысят цены в гривне в соответствии с курсовыми колебаниями.

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«Хозяева арендных квартир дождутся, пока курс стабилизируется, а не будет прыгать каждый день. И когда все стабилизируется, арендаторы «подгонят» стоимость аренды под доллар. В долларах цена останется прежней, а в гривне вырастет», - уточнил эксперт.

Он также отметил, что валютные колебания повлияли на рынок недвижимости уже сейчас - количество предложений и по аренде, и по продаже квартир существенно снизилось. В частности, к продаже на вторичном рынке Киева в начале февраля предлагались 22-25 тыс. квартир, в то время как еще в декабре 2013 года на продажу в столице было выставлено более 30 тыс. квартир.

«Владельцы квартир занимают выжидательную позицию. Потому что сейчас можно продать квартиру и при этом сильно продешевить. То же самое с арендой: поскольку договор аренды заключается не на один месяц, а хотя бы на год, то потом очень сложно доказать арендатору что стоимость нужно повысить», - сказал Костецкий.

При этом эксперт отметил, что прогнозировать последствия введения Нацбанком новых правил покупки валюты на рынок недвижимости пока рано.

Как сообщал УНИАН, курс гривни к доллару за январь 2014 года просел на 5,5%, тогда как за весь 2013 год нацвалюта подешевела всего на 2%. По мнению экспертов, к подорожанию доллара до 8,6 грн/долл. при заложенном в госбюджете-2014 курсе 8,5 грн/долл. привело обострение политического кризиса, и девальвация гривни продолжится до уровня 8,6-8,75 грн/долл.

5 февраля к открытию торгов на межбанковском валютном рынке Украины котировки гривни по отношению к доллару США установились на уровне 9,0/9,4 грн/долл., таким образом, стоимость доллара повысилась на 14% и достигла максимального значения с декабря 2008 года.

6 февраля Нацбанк впервые за последние полтора года пересмотрел официальный курс гривни к доллару, понизив его до 8,7080 грн/долл. с 7,9930 грн/долл.

С 7 февраля Национальный банк Украины перешел к гибкому курсообразованию на валютном рынке, и теперь официальный курс гривни к доллару будет устанавливаться на основании среднерыночного курса на межбанковском рынке.

Также Нацбанк с 7 февраля ввел временные ограничения по операциям со счетами клиентов по их поручению и на покупку валюты.

По информации НБУ, ограничения носят временный и исключительно упреждающий характер, направлены на защиту интересов вкладчиков и других кредиторов банков.