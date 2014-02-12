Депутат предлагает продлить действие «строительной амнистии» до 2016 года

Народный депутат Николай Дмитрук (фракция Партия регионов) предлагает продлить действие упрощенного механизма ввода в эксплуатацию самовольно возведенных индивидуальных жилых объектов в Украине до 31 декабря 2015 года.

Соответствующее предложение содержится в зарегистрированном в Верховной Раде проекте закона №4126 от 11 февраля 2014 года.

Согласно пояснительной записке к законопроекту, его целью является упрощение принятия в эксплуатацию построенных без разрешения в период с 5 августа 1992 года по 12 марта 2011 года индивидуальных (усадебных) жилых домов, садовых, дачных домов, пристроек к ним общей площадью до 300 кв. м включительно, а также хозяйственных (приусадебных) строений и сооружений и пристроек к ним общей площадью до 100 кв. м. Исходя из этого, Дмитрук предлагает определить данные категории объектов как принимаемые в эксплуатацию по упрощенной системе без отчета о техническом осмотре таких объектов.

Автор законопроекта считает, что внесение данных изменений в законодательство также позволит устранить возникающие нарушения со стороны инспектирующих органов. По его данным, несмотря на то, что действующий порядок не предполагает обязательного предоставления техотчета в ходе приема в эксплуатацию указанных категорий объектов, на практике инспекторы требуют его предоставления.

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Как сообщал УНИАН, ранее Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины планировало продлить «строительную амнистию», предусматривающую упрощение системы ввода в эксплуатацию самовольно построенных индивидуальных жилых домов и объектов I-II категорий сложности, до 2015 года.

По данным Государственной архитектурно-строительной инспекции в Украине в 2013 году по разрешениям на строительство объектов IV-V категорий сложности начато строительство лишь 0,8% (1 020) объектов, что на 20% меньше показателей 2012 года. В свою очередь по декларациям начато строительство 51,2% (59,5 тыс.), а по сообщениям – 48% (55,7 тыс.).

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