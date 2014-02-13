В США состоится самая дорогая после кризиса сделка с недвижимостью

Сделка по продаже отеля Standard на нью-йоркском Манхэттене может стать самой дорогой сделкой по продаже собственности, сделанной после кризиса, сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на The Wall Street Journal.

Отель выставлен на продажу за $400 млн. Соответственно, цена одного номера в нем составит около $1,2 млн. Таким образом, Standard может стать самой дорогой американской гостиницей, купленной после финансового кризиса, и четвертой по цене за всю историю сделок в этом сегменте, в соответствии с данными компании Jones Lang LaSalle.

Нынешние владельцы отеля Dune Real Estate Partners и Greenfield Partners приобрели построенную в 2009 году гостиницу за $240 млн.